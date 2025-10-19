Falleció Jorge Einar Peralta, “Cepillo”, vecino de Hinojo

El Empleado Rural Jubilado, oriundo de Tapalqué, falleció ayer 18 de octubre a los 59 años. Sus restos serán inhumados mañana lunes en el Cementerio Municipal de Hinojo.

. Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Jorge Einar Peralta, conocido cariñosamente como “Cepillo“, ocurrido en Olavarría ayer, 18 de octubre de 2025, a la edad de 59 años.

Jorge era Empleado Rural Jubilado, nacido en Tapalqué y apreciado vecino de Hinojo.

Su partida es lamentada por sus hijas Verónica, Marina y Yamila; sus hijos políticos Maximiliano, David y José; su madre María Ester Gómez; sus nietas; sus hermanos, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: Sala de la localidad de Hinojo . El velatorio finaliza hoy, domingo 19 de octubre, a las 13:00 horas.

Sala de la localidad de . El velatorio finaliza Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal de Hinojo .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Lunes 20 de octubre de 2025, a las 11:30 horas.