Falleció Jorge Einar Peralta, “Cepillo”, vecino de Hinojo

6 horas ago Necrológicas

El Empleado Rural Jubilado, oriundo de Tapalqué, falleció ayer 18 de octubre a los 59 años. Sus restos serán inhumados mañana lunes en el Cementerio Municipal de Hinojo.

. Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Jorge Einar Peralta, conocido cariñosamente como “Cepillo“, ocurrido en Olavarría ayer, 18 de octubre de 2025, a la edad de 59 años.

Jorge era Empleado Rural Jubilado, nacido en Tapalqué y apreciado vecino de Hinojo.

Su partida es lamentada por sus hijas Verónica, Marina y Yamila; sus hijos políticos Maximiliano, David y José; su madre María Ester Gómez; sus nietas; sus hermanos, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

 

Servicio de Sepelio

 

  • Velatorio: Sala de la localidad de Hinojo. El velatorio finaliza hoy, domingo 19 de octubre, a las 13:00 horas.
  • Responso: Capilla Ardiente.
  • Inhumación: Cementerio Municipal de Hinojo.
  • Día y Hora de Inhumación: Lunes 20 de octubre de 2025, a las 11:30 horas.
Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved