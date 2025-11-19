El vecino de Barrio Mariano Moreno falleció hoy en Olavarría. Por decisión familiar, no se realizará velatorio ni responso, y sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.
Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Jorge Daniel Leiza, ocurrido en Olavarría el día de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, a la edad de 68 años.
Jorge Daniel era Jubilado de Coopelectric, oriundo de Olavarría y vecino del barrio Mariano Moreno.
Participan de su fallecimiento su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares.
Servicio de Sepelio
Por decisión familiar, no se realiza velatorio ni responso.
-
Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.
-
Día y Hora: A confirmar.
-
Servicio Adherido a: Coopelectric.