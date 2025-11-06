La vecina del Barrio Hipólito Yrigoyen, oriunda de Olavarría, falleció hoy a los 87 años. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 12:30 horas.
Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Isabel Valentina Palomeque Viuda de Ortíz, ocurrido en Olavarría hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, a la edad de 87 años.
Isabel Valentina se desempeñaba como Ama de Casa Jubilada, y residía en el Barrio Hipólito Yrigoyen de nuestra ciudad, donde también había nacido. Deja un legado de varias generaciones.
Participan de su fallecimiento: Sus hijas Mónica, Lita, María y Lorena, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos (Valentina, Josefina, Isaías, León, Alma, Nahiara, Fiorela, Helena) y demás deudos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “E “.
- Horario: Hoy, jueves 6 de noviembre, de 09:00 a 12:30 hs.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
- Día y Hora: Hoy, jueves 6 de noviembre, a las 12:30 horas.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.