La vecina del Barrio Hipólito Yrigoyen, oriunda de Olavarría, falleció hoy a los 87 años. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 12:30 horas.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Isabel Valentina Palomeque Viuda de Ortíz, ocurrido en Olavarría hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, a la edad de 87 años.

Isabel Valentina se desempeñaba como Ama de Casa Jubilada, y residía en el Barrio Hipólito Yrigoyen de nuestra ciudad, donde también había nacido. Deja un legado de varias generaciones.

Participan de su fallecimiento: Sus hijas Mónica, Lita, María y Lorena, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos (Valentina, Josefina, Isaías, León, Alma, Nahiara, Fiorela, Helena) y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “E “. Horario: Hoy, jueves 6 de noviembre, de 09:00 a 12:30 hs.

España 2942, Departamento “E “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Hoy, jueves 6 de noviembre , a las 12:30 horas .

Hoy, , a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.