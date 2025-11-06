La vecina del Barrio Hipólito Yrigoyen, oriunda de Olavarría, falleció hoy a los 87 años. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 12:30 horas.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Isabel Valentina Palomeque Viuda de Ortíz, ocurrido en Olavarría hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, a la edad de 87 años.

Isabel Valentina se desempeñaba como Ama de Casa Jubilada, y residía en el Barrio Hipólito Yrigoyen de nuestra ciudad, donde también había nacido. Deja un legado de varias generaciones.

Participan de su fallecimiento: Sus hijas Mónica, Lita, María y Lorena, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos (Valentina, Josefina, Isaías, León, Alma, Nahiara, Fiorela, Helena) y demás deudos.

 

Servicio de Sepelio

 

  • Velatorio: España 2942, Departamento “E “.
    • Horario: Hoy, jueves 6 de noviembre, de 09:00 a 12:30 hs.
  • Responso: Capilla Ardiente.
  • Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
  • Día y Hora: Hoy, jueves 6 de noviembre, a las 12:30 horas.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
