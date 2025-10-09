Falleció Iris del Carmen Mansilla Vda. de Suárez, “Gorda” o “Iche”, vecina de Pueyrredón

La jubilada, oriunda de Chile, falleció este 9 de octubre a los 75 años. Sus restos serán inhumados mañana viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Iris del Carmen Mansilla Viuda de Suárez, conocida cariñosamente como “Gorda” o “Iche“, ocurrido en Olavarría el 9 de octubre de 2025, a la edad de 75 años.

Iris era jubilada, oriunda de Chile y una querida vecina del Barrio Pueyrredón.

Su partida es lamentada por sus hijos: Martín, Fernanda, Cristian y Alejandro Suárez; sus hijos políticos: Laura, Claudio y Miriam; sus nietos, hermanos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”.

España 2942, Departamento “D”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Mañana, viernes 10 de octubre de 2025, a las 9:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.