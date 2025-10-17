Falleció Iris Carmen Lanceta

Con profundo pesar se comunica el fallecimiento de Iris Carmen Lanceta, ocurrido en Olavarría el 17 de octubre de 2025, a los 91 años de edad.

Iris era vecina del microcentro y jubilada docente, recordada con cariño por su compromiso y dedicación a la educación.

Su fallecimiento es participado por sus sobrinos Graciela, Cecilia, Clementina, Roberto, Marcelo, Rubén, César, Osvaldo y Hugo, junto a sobrinos políticos, sobrinos nietos y demás deudos, quienes la despiden con afecto.

Servicio de sepelio:

Velatorio: España 2942, Dpto. “F”.

🕓 Viernes 17 de 17:00 a 20:30 y sábado 18 de 9:00 a 10:15 hs.

Responso: Iglesia San José (10:30 hs).

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

🕊️ Día y hora: Sábado 18 de octubre a las 11:30 hs.

Servicio adherido a Coopelectric.