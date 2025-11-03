Falleció Hugo Albertino Ferreyra, comerciante jubilado

Se comunica el fallecimiento de Hugo Albertino Ferreyra, ocurrido hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en Olavarría, a los 84 años de edad.
Hugo Albertino era Comerciante Jubilado, oriundo de Laprida y vecino del Barrio San Vicente de Olavarría.
Participan de su fallecimiento: Sus hijos Hugo Ricardo y María Silvia Ferreyra, sus nietos Ricardo, Federico, Rocío, Enzo y Analuz Ferreira, y demás deudos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “B”.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Cremación: Cementerio Loma de Paz.
- Día y Hora: Hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, a las 14:30 horas.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.