Falleció Hugo Albertino Ferreyra, comerciante jubilado

Se comunica el fallecimiento de Hugo Albertino Ferreyra, ocurrido hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, en Olavarría, a los 84 años de edad.

Hugo Albertino era Comerciante Jubilado, oriundo de Laprida y vecino del Barrio San Vicente de Olavarría.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Hugo Ricardo y María Silvia Ferreyra, sus nietos Ricardo, Federico, Rocío, Enzo y Analuz Ferreira, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B”.

España 2942, Departamento “B”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, a las 14:30 horas .

Hoy, lunes 3 de noviembre de 2025, a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.