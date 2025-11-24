La vecina de Barrio Hipólito Yrigoyen, oriunda de Santa Fe, falleció hoy en Olavarría. Está siendo velada en la sala C de España 2942. La inhumación se realizará mañana, martes 25 de noviembre, a las 9:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.
Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Hortencia López vda. de Saavedra, ocurrido en Olavarría el día de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025, a la edad de 75 años.
Hortencia era Jubilada y Pensionada, nacida en Santa Fe y vecina del barrio Hipólito Yrigoyen de Olavarría.
Participan de su fallecimiento: Sus hijos Cristina, Marisa, Gladys, Carlos, Olga, Mario, Javier, Maximiliano y Ramiro; sus hijos políticos, sus nietos, sus nietos políticos, sus bisnietos, sus hermanos, sus hermanos políticos, sus sobrinos, sus primos, sus amigos y demás deudos.
Servicio de Sepelio
-
Velatorio: España 2942, Departamento «C».
-
Horario: Comienza a las 10:00 horas de hoy, cierra en horario a confirmar y reabre mañana, martes 25 de noviembre, a las 8:00 horas.
-
-
Responso: Capilla Ardiente.
-
Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
-
Día y Hora: Mañana, martes 25 de noviembre, a las 9:30 horas.
-
Servicio Adherido a: Coopelectric.