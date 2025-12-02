El vecino de Recalde, oriundo de Olavarría, falleció hoy. Sus restos están siendo velados en la sala de Recalde y serán inhumados mañana, miércoles 3 de diciembre, a las 11:30 horas en el Cementerio Municipal de dicha localidad.

Olavarría / Recalde. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Horacio Ricardo Pianciola “Chango”, ocurrido en Olavarría el día de hoy, martes 2 de diciembre de 2025, a la edad de 51 años.

Horacio Ricardo era Empleado Rural, nacido en Olavarría y vecino de la localidad de Recalde.

Servicio de Sepelio

Velatorio: Sala velatoria de Recalde.

Sin Responso.

Inhumación: Cementerio Municipal de Recalde.

Día y Hora: Mañana, miércoles 3 de diciembre, a las 11:30 horas.