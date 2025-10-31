Falleció Horacio Miguel Pinzone, Ex DT de Fútbol

1 hora ago Necrológicas

El vecino del Barrio CECO 2, oriundo de Olavarría, falleció hoy a los 65 años. Sus restos son velados en España 2942 y posteriormente serán cremados en Pinos de Paz.

Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Horacio Miguel Pinzone, ocurrido en Olavarría hoy, viernes 31 de octubre de 2025, a la edad de 65 años.

Horacio Miguel se desempeñaba como Ex DT de fútbol, era oriundo de Olavarría, y residía en el Barrio CECO 2 de nuestra ciudad.

Participan de su fallecimiento: Su esposa María Ester Lescano, sus hijos Jonathan, Juan Pablo y Sergio Pinzone, sus nietos Martín, Almendra y Alondra, su hermana Raquel Pinzone, y demás deudos.

 

Servicio de Sepelio

  • Velatorio: España 2942, Departamento “E “.
    • Horario: El horario de finalización está a confirmar.
  • Responso: Capilla Ardiente.
  • Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
  • Día y Hora: A confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved