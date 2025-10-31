Falleció Horacio Miguel Pinzone, Ex DT de Fútbol

El vecino del Barrio CECO 2, oriundo de Olavarría, falleció hoy a los 65 años. Sus restos son velados en España 2942 y posteriormente serán cremados en Pinos de Paz.
Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Horacio Miguel Pinzone, ocurrido en Olavarría hoy, viernes 31 de octubre de 2025, a la edad de 65 años.
Horacio Miguel se desempeñaba como Ex DT de fútbol, era oriundo de Olavarría, y residía en el Barrio CECO 2 de nuestra ciudad.
Participan de su fallecimiento: Su esposa María Ester Lescano, sus hijos Jonathan, Juan Pablo y Sergio Pinzone, sus nietos Martín, Almendra y Alondra, su hermana Raquel Pinzone, y demás deudos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “E “.
- Horario: El horario de finalización está a confirmar.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.