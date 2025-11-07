El vecino de Blanca Grande, oriundo de esa localidad, falleció hoy en Olavarría a los 81 años. Sus restos serán inhumados mañana, sábado, en el Cementerio Loma de Paz.

Se participa el fallecimiento de Honorio José Silguero, ocurrido en Olavarría hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, a la edad de 81 años.

Honorio José era Jubilado, residía en Blanca Grande, localidad de la que también era oriundo.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “A”. Horario: Comienza hoy a las 16:00 hs., cierra a las 21:00 hs. y reabre mañana a las 08:30 hs.

España 2942, Departamento “A”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Mañana, sábado 8 de noviembre, a las 09:30 horas.