Falleció Hilda Raquel Gallicchio

La jubilada y vecina del Barrio Pueblo Nuevo, oriunda de Olavarría, falleció hoy a los 88 años. No se realizará velatorio ni responso, y sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Sus familiares, amigos y amigas ruegan una oración en su memoria.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.