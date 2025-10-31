Falleció Hilda Raquel Gallicchio

La jubilada y vecina del Barrio Pueblo Nuevo, oriunda de Olavarría, falleció hoy a los 88 años. No se realizará velatorio ni responso, y sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.
Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Hilda Raquel Gallicchio, ocurrido en Olavarría hoy, viernes 31 de octubre de 2025, a la edad de 88 años.
Hilda Raquel se desempeñaba como Jubilada, era oriunda de Olavarría, y residía en el Barrio Pueblo Nuevo de nuestra ciudad.
Sus familiares, amigos y amigas ruegan una oración en su memoria.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: Sin velatorio.
- Responso: Sin responso.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.