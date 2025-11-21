El vecino de Barrio Hipólito Yrigoyen y reconocido bochófilo falleció hoy en Olavarría. Su velatorio está habilitado en la sala D de España 2942 a partir de las 7:00 horas, y la inhumación será mañana, viernes 21 de noviembre, a las 12:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Héctor Oscar Galván “El Negro”, ocurrido en Olavarría el día de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, a la edad de 69 años.

Héctor Oscar era Jubilado de Ferrosur y un conocido Bochófilo, oriundo de Olavarría y vecino del barrio Hipólito Yrigoyen.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Pablo y Lucrecia; su hijo político Daniel; sus nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «D». Horario de Habilitación: Mañana, viernes 21 de noviembre, a las 7:00 hs.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Mañana, viernes 21 de noviembre de 2025, a las 12:30 horas.