El olavarriense de 68 años falleció hoy. Sus restos están siendo velados en la sala E de España 2942. La inhumación se realizará hoy mismo, miércoles 3 de diciembre, a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Héctor Horacio Ortega «Tito», ocurrido en Olavarría el día de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, a la edad de 68 años.

Héctor Horacio era Jubilado de fábrica Loma Negra, nacido en Olavarría y vecino del Barrio Luján.

Participan de su fallecimiento: Su hermana Stella Maris; su hermano político Alberto Amoroso; sus sobrinos Martín, Vanesa, Franco y Renzo; su sobrino político Esteban González; su sobrino nieto Santiago Pereyra de Matos; su amiga Marisa Amoroso, y demás familiares.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «E». Horario: La sala se habilita a partir de las 08:00 horas.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, miércoles 3 de diciembre , a las 14:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.