El olavarriense de 68 años falleció hoy. Sus restos están siendo velados en la sala E de España 2942. La inhumación se realizará hoy mismo, miércoles 3 de diciembre, a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.
Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Héctor Horacio Ortega «Tito», ocurrido en Olavarría el día de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, a la edad de 68 años.
Héctor Horacio era Jubilado de fábrica Loma Negra, nacido en Olavarría y vecino del Barrio Luján.
Participan de su fallecimiento: Su hermana Stella Maris; su hermano político Alberto Amoroso; sus sobrinos Martín, Vanesa, Franco y Renzo; su sobrino político Esteban González; su sobrino nieto Santiago Pereyra de Matos; su amiga Marisa Amoroso, y demás familiares.
Servicio de Sepelio
Velatorio: España 2942, Departamento «E».
Horario: La sala se habilita a partir de las 08:00 horas.
Responso: Capilla Ardiente.
Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
Día y Hora: Hoy, miércoles 3 de diciembre, a las 14:30 horas.
Servicio Adherido a: Coopelectric.