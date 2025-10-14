Falleció Héctor Enrique Amado, vecino de Provincias Unidas

El hombre, oriundo de Hinojo, falleció este 11 de octubre a los 63 años. Sus restos serán inhumados hoy martes en el Cementerio Municipal de Hinojo.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Héctor Enrique Amado, ocurrido en Olavarría el 11 de octubre de 2025, a la edad de 63 años.

Héctor era Pensionado, oriundo de Hinojo y vecino del Barrio Provincias Unidas.

Su partida es lamentada por sus hijos: Fernanda, Carolina, Juan Pablo, Andrés, Tomás y Brenda, y demás familiares, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio comienza hoy, martes 14 de octubre, a las 10:30 horas.

España 2942, Departamento “D”. El velatorio Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Municipal de Hinojo .

Cementerio Municipal de . Día y Hora de Inhumación: Hoy, martes 14 de octubre de 2025, a las 13:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.