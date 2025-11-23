El vecino de Barrio Sarmiento Norte y oriundo de Blanca Grande falleció hoy en Olavarría. El velatorio comienza a las 7:30 horas en la sala D de España 2942. La inhumación será mañana, lunes 24 de noviembre, a las 9:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Héctor Alfredo Solle “Tito”, ocurrido en Olavarría el día de hoy, domingo 23 de noviembre de 2025, a la edad de 87 años.

Héctor Alfredo era Jubilado, nacido en Blanca Grande y vecino del barrio Sarmiento Norte de Olavarría.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Claudia, Héctor, Myriam, Jorge, Lucía y Francisco; sus hijos políticos Dante, Marisol, Arnoldo, Yanina y Natalia; su bisnieta Emily; sus nietos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «D». Horario de Inicio: Mañana, lunes 24 de noviembre, a las 7:30 horas .

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Mañana, lunes 24 de noviembre , a las 9:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.