El vecino de Barrio Sarmiento, oriundo de Olavarría, falleció hoy. Está siendo velado en la sala E de España 2942 hasta las 12:00 horas. Sus restos serán inhumados hoy, domingo 23 de noviembre, a las 12:00 horas en el Cementerio Municipal de Olavarría.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Gervasio Rafael Tabarés, ocurrido en Olavarría el día de hoy, domingo 23 de noviembre de 2025, a la edad de 79 años.

Gervasio era Jubilado de la Fábrica «Cerro Negro», nacido en Olavarría y vecino del barrio Sarmiento.

Participan de su fallecimiento: Su esposa Alicia Odriozola; su hijo Roberto; su nieta Abigail; su hermana Alicia Tabarés de González Hueso; sus sobrinos Leonardo, Marina y José Gervasio; sus hermanos políticos Miguel, Nacho y Angélica Odriozola; y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «E». Horario: Hoy, domingo 23 de noviembre, de 08:00 a 12:00 horas .

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Municipal de Olavarría.

Día y Hora: Hoy, domingo 23 de noviembre , a las 12:00 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.