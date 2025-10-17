Falleció Florencio Amílcar Sierra, “Floro”

on profundo pesar se comunica el fallecimiento de Florencio Amílcar Sierra, conocido afectuosamente como “Floro”, ocurrido en Olavarría el 17 de octubre de 2025, a los 74 años de edad.
“Floro” fue jubilado de Calera Avellaneda y ex empleado rural, recordado por su amabilidad y compromiso. Era vecino de Villa Maylín, donde cosechó el cariño de quienes lo conocieron.
Su partida es lamentada por su esposa Dora; sus hijos Natalia, Carolina, Florencia y Facundo; sus hijos políticos Juan Manuel y Adriana; sus nietos Rocío, Mía, Jonatan, Bruno, Valentina, Micaela y Aylén; sus nietos políticos Germán, Ludmila y Joaquín; su bisnieta Emma y demás deudos, quienes acompañan con dolor su despedida.
Servicio de sepelio:
-
Velatorio: España 2942, Dpto. “B”.
-
Responso: Capilla Ardiente.
-
Inhumación: Cementerio Loma de Paz.
-
🕊️ Día y hora: Sábado 18 de octubre de 2025, a las 8:30 hs.
-
Servicio adherido a Coopelectric.