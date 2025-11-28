El vecino de Villa Aurora, y propietario de “Ojeda Leiva Ingeniería”, falleció ayer en CABA. Sus restos están siendo velados en la sala E de España 2942 hasta las 14:00 horas. Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Federico Sebastián Ojeda, ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el día de ayer, jueves 27 de noviembre de 2025, a la edad de 48 años.

Federico Sebastián era Ingeniero Electromecánico y propietario de «Ojeda Leiva Ingeniería». Había nacido en Olavarría y residía en el barrio Villa Aurora.

Participan de su fallecimiento: Su esposa Agustina; sus hijos Valentina, Gabriel y Agustín, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «E». Horario: Hoy, viernes 28 de noviembre, de 11:00 a 14:00 horas .

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.

Día y Hora: A Confirmar.

Servicio Adherido a: Coopelectric.