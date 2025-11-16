La jubilada, oriunda de Olavarría, está siendo velada en la sala D de España 2942. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.
Se comunica el sensible fallecimiento de Eva Eugenia Arnau Vda. de Bustamante, conocida cariñosamente como “Beba”, ocurrido el día de ayer, sábado 15 de noviembre de 2025, en Olavarría, a la edad de 78 años.
Eva Eugenia era Jubilada, nacida en Olavarría y vecina del Barrio 4 de Octubre.
Participan de su fallecimiento: Sus hijos Ricardo, Gustavo, Andrea y Marisol; sus hijos políticos Sonia Suarez, Alejandra Torres, Héctor Solle, Mario Di Martino y Patricia Abraham; sus nietos, bisnietos; su hermana Ada Zulema Arnau; su hermana política Libertad Cos; sobrinos y demás familiares.
Servicio de Sepelio
Velatorio: España 2942, Departamento “D”.
Sala Habilitada: De 6:00 a 14:00 horas (hoy, domingo 16 de noviembre).
Responso: Capilla Ardiente.
Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.
Día y Hora: A confirmar.
Servicio Adherido a: Coopelectric.