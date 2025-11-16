La jubilada, oriunda de Olavarría, está siendo velada en la sala D de España 2942. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Se comunica el sensible fallecimiento de Eva Eugenia Arnau Vda. de Bustamante, conocida cariñosamente como “Beba”, ocurrido el día de ayer, sábado 15 de noviembre de 2025, en Olavarría, a la edad de 78 años.

Eva Eugenia era Jubilada, nacida en Olavarría y vecina del Barrio 4 de Octubre.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos Ricardo, Gustavo, Andrea y Marisol; sus hijos políticos Sonia Suarez, Alejandra Torres, Héctor Solle, Mario Di Martino y Patricia Abraham; sus nietos, bisnietos; su hermana Ada Zulema Arnau; su hermana política Libertad Cos; sobrinos y demás familiares.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Sala Habilitada: De 6:00 a 14:00 horas (hoy, domingo 16 de noviembre).

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Crematorio Pinos de Paz. Día y Hora: A confirmar.

Servicio Adherido a: Coopelectric.