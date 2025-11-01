Falleció Ethel María Otamendi Viuda de Durso

La jubilada y pensionada, vecina del Microcentro de Olavarría, falleció ayer a los 90 años. Sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 horas en el Cementerio Municipal.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Ethel María Otamendi Viuda de Durso, ocurrido en Olavarría el día de ayer, viernes 31 de octubre de 2025, a la edad de 90 años.

Ethel María se desempeñaba como Jubilada y Pensionada, y residía en el Microcentro de nuestra ciudad, donde también había nacido.

Participan de su fallecimiento: Su hijo Edgardo Durso, su sobrina Eva Josefa Cura, su sobrino político Juan Berardi, su prima-hermana Elma Luisa Otamendi, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: Sin velatorio.

Cementerio Municipal. Día y Hora: Hoy, sábado 1 de noviembre , a las 11:30 hs .

Hoy, , a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.