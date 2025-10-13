Falleció Esther Catalina Allassia Vda. de Cravero, jubilada y vecina del Microcentro

La mujer, oriunda de Tacural Castellanos (Santa Fe), falleció este 12 de octubre a los 97 años. Sus restos serán inhumados mañana martes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Esther Catalina Allassia Viuda de Cravero, ocurrido en Olavarría el 12 de octubre de 2025, a la edad de 97 años.

Esther era Jubilada y Pensionada, nacida en Tacural Castellanos (Santa Fe) y apreciada vecina del Microcentro de Olavarría.

Su partida es lamentada por sus hijos Nelly y Néstor Cravero; sus hijos políticos Luis Laborde y Patricia Paez; sus nietos Luisina y Catalina Laborde Cravero, María Pía, María Celeste y Francisco Cravero; sus nietos políticos Juan Pablo Endere, Tomas Nicolino y Julieta Del Valle; sus bisnietos Juan Martín, Catalina, Beltrán y Roma; sus acompañantes Sarita, Yanina y Melisa, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio/Responso: Sin velatorio y sin responso.

Sin velatorio y sin responso. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Mañana, martes 14 de octubre de 2025, a las 08:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.