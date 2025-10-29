Falleció Ester María Eugeni Viuda de Fernández

La vecina del Barrio Hipólito Irigoyen, oriunda de La Pampa, falleció hoy a los 89 años. Sus restos son velados en España 2942 y posteriormente serán cremados en Pinos de Paz.
Con profundo pesar se comunica el fallecimiento de Ester María Eugeni Viuda de Fernández, ocurrido en Olavarría hoy, miércoles 29 de octubre de 2025, a la edad de 89 años.
Ester, quien se desempeñaba como Jubilada y Pensionada, era oriunda de La Pampa y residía en el Barrio Hipólito Irigoyen de nuestra ciudad.
Participan de su fallecimiento: Sus hijos Roberto Eduardo y Sergio Javier Fernández, su hija política Marisa Marabini, sus nietos Lucas, Daniela, Lola, Lautaro y Charo, su bisnieto Olivia Fernández Kussrow, y demás deudos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “E “.
- Horario: Comienza hoy, miércoles 29 de octubre, a las 9:00 hs.
- Responso: Capilla Ardiente.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.