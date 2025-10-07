Falleció Ester Antonia Timpanaro, peluquera jubilada y vecina de Sierras Bayas

La olavarriense falleció este 7 de octubre a los 70 años. Sus restos están siendo velados en Sierras Bayas y serán cremados en Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Ester Antonia Timpanaro, ocurrido en Olavarría el 7 de octubre de 2025, a la edad de 70 años.

Ester, quien se desempeñaba como Peluquera hasta su jubilación, era oriunda de Olavarría y una apreciada vecina de Sierras Bayas.

Su partida es lamentada por sus hijos Alejandra Mariela y Leonardo Gabriel Minici; sus hijos políticos Javier Novack y Celeste Basile; su nieta Lourdes Minici; el padre de sus hijos, Héctor Minici; su hermana Sandra Elizabeth Timpanaro; sus sobrinos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: Sala velatoria de Sierras Bayas, departamento “A”. El velatorio habilita hoy a las 10:30 hs. y finaliza a las 19:00 hs.

Responso: Capilla Ardiente.

Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Día y Hora de Cremación: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.