Falleció Enrique Julio Hoffmann

El vecino de Olavarría, oriundo de San Antonio de Areco, falleció hoy a los 91 años. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz. La familia agradece las muestras de afecto.

Con profundo dolor se comunica el fallecimiento de Enrique Julio Hoffmann, acaecido en Olavarría el día de hoy, sábado 25 de octubre de 2025, a la edad de 91 años.

Enrique, quien se desempeñaba como Jubilado, era oriundo de San Antonio de Areco y residía en el Barrio Mariano Moreno de Olavarría.

Su partida es lamentada por:

Su esposa: Mirta De Martino.

Sus hijos: Fernando, Erica, Helena y Jesica Hoffmann.

Sus hijos políticos: German Aramburu y Francisco Mujica.

Sus nietos: Maite Aramburu y Felipe Mujica.

Y demás deudos, quienes participan de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: Sin velatorio.

Sin velatorio. Responso: Sin responso.

Sin responso. Cremación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric