Falleció en Sierras Bayas Elida Esther Beltramella Vda. de Bustamante, a los 84 años

La jubilada, vecina de Sierras Bayas y oriunda de Olavarría, está siendo velada en la sala velatoria de la localidad y será despedida en el Crematorio Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Elida Esther Beltramella Vda. de Bustamante, ocurrido en Sierras Bayas el 13 de agosto de 2025, a la edad de 84 años.

Elida, nacida en Olavarría, fue una apreciada jubilada y pensionada y residía en Sierras Bayas.

Su partida es sentida por sus hijas Griselda y Esther Bustamante; sus hijos políticos Nuncio Naselli y Alberto Lo Balbo; sus nietas Florencia, Lucía, Agustina y Josefina; su bisnieto Simón y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en la Sala Velatoria de Sierras Bayas. El velatorio comenzó a las 13:00 horas y finalizará a las 15:00 horas.

Se realiza en la Sala Velatoria de Sierras Bayas. El velatorio comenzó a las 13:00 horas y finalizará a las 15:00 horas. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz .

Se realizará en el . Día y Hora: A confirmar.