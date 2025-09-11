Falleció en Sierras Bayas el jubilado Juan Esteban Kessler, a los 87 años

El vecino del barrio Centro está siendo velado en la sala de Sierras Bayas. Sus restos serán inhumados este jueves en el Cementerio Municipal de la localidad.

Sierras Bayas. Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Juan Esteban Kessler, cariñosamente conocido como “Nene”, ocurrido en Olavarría el 10 de septiembre de 2025, a la edad de 87 años.

Juan, nacido en Colonia Nievas, era un apreciado vecino del barrio Centro de Sierras Bayas y se desempeñaba como jubilado municipal.

Su partida es sentida por su esposa, Elvira Fernández de Kessler; sus hermanos, sobrinos, y demás deudos que participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en la sala de Sierras Bayas, Departamento “A”, y comenzó a las 9:00 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas este jueves 11 de septiembre a las 13:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.