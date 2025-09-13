Falleció en Sierra Chica la jubilada Blanca Raquel Martínez, a los 71 años

Sus restos están siendo velados en Olavarría y serán inhumados este sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Blanca Raquel Martínez, ocurrido en Sierra Chica el 12 de septiembre de 2025, a la edad de 71 años.

Blanca era una apreciada vecina de Sierra Chica y se desempeñaba como jubilada.

Su partida es sentida por sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanas, sobrinos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “C”, a partir de las 9:30 horas.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se realizará este sábado 13 de septiembre a las 13:30 horas en el Cementerio Loma de Paz .

