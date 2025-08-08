Falleció en Olavarría Walter Horacio Averasturi, a los 60 años

El vecino de barrio Matadero, oriundo de Olavarría, está siendo velado en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Walter Horacio Averasturi, ocurrido en Olavarría el 7 de agosto de 2025, a la edad de 60 años.

Walter, nacido en la ciudad, era un vecino del barrio Matadero.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “A”. La sala abrió a las 10:00 horas.

Se realiza en España 2942, Departamento “A”. La sala abrió a las 10:00 horas. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este viernes 8 de agosto de 2025, a las 10:30 horas.