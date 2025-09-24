Falleció en Olavarría Vicente Omar Rago, a los 91 años

Conocido como “Coco”, el vecino del barrio CECO 2, oriundo de Muñoz, será sepultado este jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Vicente Omar Rago, ocurrido en Olavarría el 24 de septiembre de 2025, a la edad de 91 años.

Conocido afectuosamente como “Coco“, Vicente era un apreciado vecino del barrio CECO 2, oriundo de la localidad de Muñoz. Se había desempeñado como jubilado.

Su partida es sentida por su esposa Irma Loos; sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos, sobrinos nietos y demás deudos, quienes participan con profundo dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “D”. Continúa este jueves 25 de septiembre a partir de las 7:00 horas .

Inhumación: El sepelio se realizará este jueves 25 de septiembre a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

