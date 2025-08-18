Falleció en Olavarría Rubén Omar Schneider, “Cachi”, a los 81 años

El jubilado de Cementos Avellaneda, vecino de Mariano Moreno y oriundo de Olavarría, está siendo velado en España 2942 y será despedido en el Crematorio Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Rubén Omar Schneider, cariñosamente conocido como “Cachi”, ocurrido en Olavarría el 17 de agosto de 2025, a la edad de 81 años.

“Cachi”, nacido en la ciudad, fue un apreciado jubilado de Cementos Avellaneda y residía en el barrio Mariano Moreno.

Su partida es sentida por su esposa Alicia Delia Alves; su hijo Osmar Andrés Schneider; su hija política Patricia Pezzucchi; sus nietos Liz y Emilio Schneider; sus nietos del corazón Valentino y Tomás González; sus hermanos políticos Araceli Alves y Juan Carlos Tonel; sus sobrinos, amigos y demás deudos, quienes lo recuerdan con mucho cariño.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “B”, este lunes 18 de agosto de 10:00 a 14:00 horas.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz .

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.