Falleció en Olavarría Rosa Elina Ricci, a los 59 años

La vecina del barrio Provincias Argentinas está siendo velada en España 2942. Sus restos serán inhumados este viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Rosa Elina Ricci de Acuña, cariñosamente conocida como “Rosita”, ocurrido en Olavarría el 11 de septiembre de 2025, a la edad de 59 años.

Rosa, nacida en Olavarría, era una apreciada vecina del barrio Provincias Argentinas y se desempeñaba como ama de casa.

Su partida es sentida por su esposo, Miguel Acuña; sus hijos, Diego, Gastón y Gabriel; su hija política, Andrea Vázquez; sus nietos, Sol, Jazmín, Catalina y Brisa; sus sobrinos, Yanina y Mauro Formigo; su amiga, Claudia Ferreyra; y demás deudos que participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “B”, a partir de las 8:00 horas.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este viernes 12 de septiembre a las 14:30 horas.