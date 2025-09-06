Falleció en Olavarría Roberto José Dos Santos, “Caroso”, a los 80 años

El jubilado de Calera Avellaneda y vecino del Barrio AOMA está siendo velado en España 2942. Sus restos serán inhumados este sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Roberto José Dos Santos, cariñosamente conocido como “Caroso”, ocurrido en Olavarría el 5 de septiembre de 2025, a la edad de 80 años.

Roberto, nacido en la ciudad, fue un apreciado jubilado de Calera Avellaneda y residía en el barrio AOMA.

Su partida es sentida por su esposa Benedicta Folisi, “Betina”; sus hijos Paola Andrea, Carlos, Juan Eduardo y José Luis; sus hijos políticos, sus nietos Luis, Ezequiel, Martín, Iván, Adrián y Lucía; su hermana Nelly; sus hermanos políticos, sus sobrinos y demás deudos.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”, y comenzó este sábado 6 de septiembre a las 7:30 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este sábado 6 de septiembre a las 14:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.