Falleció en Olavarría Roberto Demateis a los 55 años

El 20 de septiembre de 2025, falleció en Olavarría Roberto Demateis, a la edad de 55 años. Demateis era un empleado municipal y vivía en el microcentro de la ciudad.

​Le sobreviven su esposa, María Laura Manolio; sus hijas, Micaela y Milagros Demateis; sus hijos políticos, Agustín y Kevin; su madre, Susana Diez; su hermana, Claudia Demateis; su cuñado, Gustavo Orella; y demás familiares.

​El velatorio se está llevando a cabo en España 2942, Departamento “D”, con sala habilitada de 12:00 a 17:00. El responso se realizará en la Capilla Ardiente.

​Sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en un horario a confirmar.