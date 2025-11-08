El 8 de noviembre de 2025, falleció en Olavarría Roberto Carlos Begue, conocido como “El Cachi”, a la edad de 76 años. Begue, oriundo de Punta Alta, era jubilado y pensionado, y residía en Sierra Chica.

​Participan de su fallecimiento sus hijos Carlos y Ariel, sus hijas políticas, nietos, hermanas, sobrinos y demás familiares y amigos.

​El velatorio se está llevando a cabo en España 2942, Departamento “C”, con sala habilitada desde las 11:00 horas. No habrá responso.

​Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, a las 14:30 horas.