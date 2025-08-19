Falleció en Olavarría Ricardo Oscar Herrera, “Peco”, a los 77 años

El jubilado y ciclista, vecino del barrio Acupo 3 y oriundo de Olavarría, está siendo velado en España 2942 y será despedido en el Crematorio Pinos de Paz.
Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Ricardo Oscar Herrera, cariñosamente conocido como “Peco”, ocurrido en Olavarría el 18 de agosto de 2025, a la edad de 77 años.
“Peco”, nacido en la ciudad, fue un apreciado jubilado y ciclista, y residía en el Barrio Acupo 3.
Su partida es sentida por sus hermanos María Rosa, Miguel Ángel, Lidia Raquel y Susana Herrera; sus sobrinos Jessica, Vanesa, Cristian, Verónica y Ramiro Cos; sus sobrinos políticos Lisandro Altavista y Ramiro Cambitelli; sus amigos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.
Servicio de sepelio
- Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “B”. El velatorio comenzó a las 8:30 horas, con horario de finalización a confirmar.
- Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.
- Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.