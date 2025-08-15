Falleció en Olavarría Raúl César Seoane, “Chino”, a los 72 años

El jubilado, vecino de Coronel Dorrego y oriundo de Olavarría, está siendo velado en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este viernes en el Cementerio Municipal.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Raúl César Seoane, cariñosamente conocido como “Chino”, ocurrido en Olavarría el 14 de agosto de 2025, a la edad de 72 años.

“Chino”, nacido en la ciudad, fue un apreciado jubilado y residía en el barrio Coronel Dorrego.

Su partida es sentida por sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos, su hermana política y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Se realiza en España 2942, Departamento “D”, este viernes 15 de agosto de 07:30 a 10:30 horas. Sin responso.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Municipal de Olavarría este viernes 15 de agosto a las 10:30 horas.