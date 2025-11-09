Hoy, 9 de noviembre de 2025, falleció en Olavarría Pedro Sebastián Zapata, conocido afectuosamente como “Pino”, a la edad de 68 años. Zapata, oriundo de Olavarría y vecino del Barrio Tiro Federal, era Jubilado de la Construcción.

​Participan de su fallecimiento su mamá, Justa Almeida; sus hijas, Yamila y Brisa Zapata; sus hijos políticos, Darío y Daniel; sus nietos, Mara, Jazmín y Carlos; sus hermanos Celia, Miguel, Nancy, María y José; sobrinos y demás familiares.

​El velatorio se está llevando a cabo en España 2942, Departamento “D”, con sala habilitada desde las 14:00 hasta las 00:00. El responso tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

​Sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en un día y hora a confirmar.