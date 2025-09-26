Falleció en Olavarría Pedro Oscar Victorero, jubilado de fábrica Losa, a los 79 años

El vecino de Loma Negra, oriundo de General La Madrid, está siendo velado en España 2942. Sus restos serán inhumados este viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Pedro Oscar Victorero, ocurrido en Olavarría el 26 de septiembre de 2025, a la edad de 79 años.

Pedro, quien se había jubilado tras trabajar en la fábrica Losa, era un apreciado vecino de Loma Negra y oriundo de General La Madrid.

Su partida es sentida por su esposa Eva Gómez; sus hijos Silvio Oscar, Laura Verónica y Paulo Andrés; sus hijos políticos Jorge Coronel y Alicia Navarro; sus nietos, bisnietos y demás familiares, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”.

España 2942, Departamento “D”. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se realizará este viernes 26 de septiembre de 2025 a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz .

El sepelio se realizará este en el . Servicio: Adherido a Coopelectric.