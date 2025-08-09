Falleció en Olavarría Pedro Daniel Peralta, “Chucho”, a los 72 años

El querido jubilado municipal y vecino del Barrio Municipal, oriundo de Olavarría, fue despedido este sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Pedro Daniel Peralta, cariñosamente conocido como “Chucho”, ocurrido en Olavarría el 8 de agosto de 2025, a la edad de 72 años.

“Chucho”, nacido en la ciudad, fue un apreciado jubilado municipal y residía en el barrio Municipal.

Su partida es sentida por su esposa Elena Mabel Rocha; sus hijos Liliana, Cecilia, Micaela, Juan, Cintia y Daniel; sus nietos Matías, Lucía, Lara, Ciro, Lionel, Priscila, Lucas, Juan Cruz, Sebastián y Sofía; sus bisnietos Alegra, Patricio, Jazmín, Gaspar y Benjamín; sus hijos políticos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realizó en España 2942, Departamento “D”.

Tuvo lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevó a cabo en el Cementerio Loma de Paz este sábado 9 de agosto a las 12:30 horas.

