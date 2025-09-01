Falleció en Olavarría Oscar Alberto Spallina, un ícono de la cultura y el deporte local

Conocido como “Payo”, el jubilado de Loma Negra, exarquero y figura de “Folcloreando con los Nuestros”, falleció a los 77 años. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en una fecha a confirmar.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Oscar Alberto Spallina, cariñosamente conocido como “Payo”, ocurrido en Olavarría el 1 de septiembre de 2025, a la edad de 77 años.

“Payo” era una figura reconocida en la comunidad. Fue un apreciado jubilado de Fábrica Loma Negra, se desempeñó como exarquero del Club Loma Negra y fue un activo integrante del grupo “Folcloreando con los nuestros”. Oriundo de la ciudad de Azul, residía en Olavarría.

Su partida es sentida por su esposa Gladys Toledo; sus hijos Mauricio y Marianela; sus hijos políticos María Lucrecia y Alejandro; sus nietos Maura y Valentino y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”, y comenzó a las 17:00 horas.

Se realiza en España 2942, Departamento “D”, y comenzó a las 17:00 horas. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Cremación: Se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz , con día y hora a confirmar.

Se llevará a cabo en el , con día y hora a confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.