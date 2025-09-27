Falleció en Olavarría Orlando Arrieta, “Pato”, jubilado de Loma Negra, a los 84 años

El apreciado vecino de Loma Negra, oriundo de Las Martinetas, está siendo velado en España 2942. Sus restos serán inhumados este sábado a las 14:30 horas.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Orlando Arrieta, conocido afectuosamente como “Pato“, ocurrido en Olavarría el 27 de septiembre de 2025, a la edad de 84 años.

Orlando era un reconocido vecino de Loma Negra y se había desempeñado como jubilado de la fábrica Loma Negra, siendo originario de Las Martinetas.

Su partida es lamentada por su esposa Leticia Delia Soraiz; sus hijos Marcelo y Mariela; sus nietos Ingrid y David; sus bisnietos Alfonsina y Giovanni, y demás familiares, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”.

Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se realizará hoy, sábado 27 de septiembre, a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz .

