Falleció en Olavarría Norma Raquel Balquinta Vda. de Zabala, a los 79 años

La jubilada, oriunda de Chillar y vecina del barrio UTA, está siendo velada en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Norma, nacida en Chillar, fue una apreciada jubilada y residía en el barrio UTA.

Su partida es sentida por sus hijas Norma, Silvia, Martina, Marcela y Laura; sus hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Se realiza en España 2942, Departamento “D”, y comenzó este miércoles 20 de agosto a las 12:30 horas. Sin responso.

El sepelio se llevará a cabo en el este jueves 21 de agosto a las 9:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.