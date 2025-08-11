Falleció en Olavarría Mirta Mabel Estévez Vda. de Burnet, a los 81 años

La jubilada, vecina de Pueblo Nuevo y oriunda de Olavarría, está siendo velada en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Mirta Mabel Estévez Vda. de Burnet, ocurrido en Olavarría el 10 de agosto de 2025, a la edad de 81 años.

Mirta, nacida en la ciudad, fue una apreciada jubilada y pensionada y residía en el barrio Pueblo Nuevo.

Su partida es sentida por su hijo Marcelo; su hija política Lucrecia; su nieto Emilio; su hermano Carlos; su hermana política Mirta; sus sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”. La sala abrió a las 9:30 horas.

Se realiza en España 2942, Departamento “D”. La sala abrió a las 9:30 horas. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este lunes 11 de agosto a las 13:30 horas.

El sepelio se llevará a cabo en el este lunes 11 de agosto a las 13:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.