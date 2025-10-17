Falleció en Olavarría Mario Sergio Alfaro a los 55 años

​El 16 de octubre de 2025, falleció en Olavarría Mario Sergio Alfaro, a la edad de 55 años. Alfaro, oriundo de la ciudad y vecino del barrio Pueblo Nuevo, se desempeñaba como Empleado de la Universidad de Ciencias Sociales.

​Participan de su fallecimiento su pareja, Viviana Escay; sus hijos, Elías Aires y Malena Alfaro; su nieto, Kimey; su madre, Elba Elena Giaconia; sus hermanos, Verónica y Martín Díaz; y demás familiares.

​El velatorio se lleva a cabo en España 2942, Departamento “C”, y comenzó a las 8:00 horas. No habrá responso.

​Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz hoy, viernes 17 de octubre, a las 14:30 horas.