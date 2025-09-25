Falleció en Olavarría Mario Oscar Osorio, a los 76 años

El vecino del barrio San Vicente, oriundo de Coronel Suárez, está siendo velado en España 2942. Sus restos serán cremados este viernes.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Mario Oscar Osorio, ocurrido en Olavarría el 25 de septiembre de 2025, a la edad de 76 años.

Mario, quien era un apreciado vecino del barrio San Vicente, había nacido en Coronel Suárez y se desempeñaba como jubilado.

Su partida es sentida por su esposa María Elsa Krotter; sus hijos Jonatan, Pablo y Brígida; su hija política Romina Terenzano; sus nietos Iñaki, Nahuel, Emanuel, Agustín, Lupe, Pilar y Zara; su hermana María Rosa Osorio, sobrinos y demás deudos, quienes participan con profundo dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “B”, y finaliza este jueves 25 de septiembre a las 17:00 horas .

Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “B”, y . Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Cremación: Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz el viernes 26 de septiembre a las 17:00 horas