Falleció en Olavarría María Cristina Italiani Castro Vda. de Alfieri, “Maribel”, a los 94 años

La ama de casa, vecina del Microcentro y oriunda de Olavarría, está siendo velada en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este martes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de María Cristina Italiani Castro Vda. de Alfieri, cariñosamente conocida como “Maribel”, ocurrido en Olavarría el 18 de agosto de 2025, a la edad de 94 años.

“Maribel”, nacida en la ciudad, fue una querida ama de casa y residía en el barrio Microcentro.

Su partida es sentida por sus hijos Enrique, Mauricio, Susana y Karen; sus hijas políticas Silvana y Silvia; sus nietos Emilio y Silvina, Luciano y Mariana, Victoria y Federico, María, Bautista, Ignacia, Fermín y Victoria; sus bisnietos Pedro, Justina y Baltazar; sus sobrinos Juan Manuel, Ricardo, Marcos y Maite, y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “F”. La sala cerró el lunes a las 19:00 horas y reabrirá este martes 19 de agosto de 10:00 a 11:30 horas.

