Falleció en Olavarría María Cristina Cabrera Leal, a los 72 años

La jubilada, vecina de Villa Alfredo Fortabat y oriunda de Olavarría, será despedida en el Crematorio Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de María Cristina Cabrera Leal, ocurrido en Olavarría el 10 de agosto de 2025, a la edad de 72 años.

María Cristina, nacida en la ciudad, fue una apreciada jubilada y residía en el barrio Villa Alfredo Fortabat.

Su partida es sentida por sus hijos Marcelo, Débora, Vanesa y Soledad; sus hijos políticos Gabriel y Gladys; sus nietos Alexis, Antonella, Belén, Leonel, Nicolás, Ian, Catalina, Lola y Justina; su bisnieto Felipe y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Sin velatorio ni responso.

Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz .

Se realizará en el . Día y Hora: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.