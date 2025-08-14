Falleció en Olavarría Marcelo Luis Zárate, a los 58 años

El mecánico y dueño de “M Z Turbo”, vecino de Sarmiento Norte y oriundo de Olavarría, está siendo velado en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Marcelo Luis Zárate, ocurrido en Olavarría el 13 de agosto de 2025, a la edad de 58 años.

Marcelo, nacido en la ciudad, era un reconocido mecánico y propietario del comercio “M Z Turbo”. Residía en el barrio Sarmiento Norte.

Su partida es sentida por su pareja Adriana, su madre, sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Se realiza en España 2942, Departamento “D”. La sala cerró el miércoles a las 0:00 horas y reabrió a las 08:00 horas del jueves. Sin responso.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este jueves 14 de agosto a las 11:30 horas.