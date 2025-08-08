Falleció en Olavarría Mabel Raquel Angeloff, “La Gorda”, a los 78 años

La querida jubilada y ama de casa, vecina de Villa Floresta y oriunda de Olavarría, está siendo velada en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Mabel Raquel Angeloff, cariñosamente conocida como “La Gorda”, ocurrido en Olavarría el 7 de agosto de 2025, a la edad de 78 años.

“La Gorda”, nacida en la ciudad, fue una apreciada jubilada y ama de casa y residía en el barrio Villa Floresta.

Su partida es sentida por su esposo Amaranto Rodolfo Rodríguez; sus hijos, hijos políticos, amigos y demás familiares, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”. La sala habilitó a las 8:00 horas y permanecerá abierta hasta las 14:30 horas.

Se realiza en España 2942, Departamento “D”. La sala habilitó a las 8:00 horas y permanecerá abierta hasta las 14:30 horas. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este viernes 8 de agosto de 2025, a las 14:30 horas.

El sepelio se llevará a cabo en el este viernes 8 de agosto de 2025, a las 14:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.