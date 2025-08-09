Falleció en Olavarría Liliana Noemí Avicenta de Vicente, “Lili”, a los 59 años

La comerciante, vecina del barrio Alberdi y oriunda de Olavarría, está siendo velada en España 2942 y será despedida en el Crematorio Pinos de Paz.
Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Liliana Noemí Avicenta de Vicente, cariñosamente conocida como “Lili”, ocurrido en Olavarría el 9 de agosto de 2025, a la edad de 59 años.
“Lili”, nacida en la ciudad, fue una apreciada comerciante y residía en el barrio Alberdi.
Su partida es sentida por su esposo Damián; sus hijos Damián, Soledad, Marcelo, Daiana, Facundo, Santiago, Micaela y Antonella; sus hijos políticos Juan, Marisa, Matías, Valeria y Jonás; sus nietos Valentín, Iara, Agustín, Francesca y Fausto; sus hermanos Mary, Gloria, Héctor, Cristina, Alfredo, Carlos y Fabián; sus sobrinos, amigos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.
Servicio de sepelio
- Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “A”. La sala abrió este sábado 9 de agosto a partir de las 7:00 horas, con horario de finalización a confirmar.
- Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.
- Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: A confirmar.
- Servicio: Adherido al STMO.